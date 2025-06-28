Από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος οργανώθηκε και πραγματοποιήθηκε, πρωινές ώρες χθες, Παρασκευή 27 Ιουνίου 2025, σε περιοχές της Αττικής και της Βόρειας Ελλάδας, συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση, στο πλαίσιο της οποίας συνελήφθησαν υπήκοοι Τουρκίας για παράβαση των νομοθεσιών περί όπλων και ναρκωτικών, καθώς και διεθνώς διωκόμενοι.

Προηγήθηκε αξιοποίηση πληροφοριών, ενώ στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί των Υποδιευθύνσεων Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας, Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων και Αγαθών και της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, με τη συνδρομή αστυνομικών του Τμήματος Επιχειρησιακών Ομάδων.

Στο πλαίσιο αυτό, συνολικά συνελήφθησαν 7 υπήκοοι Τουρκίας και προσήχθησαν ακόμη 12, ενώ διενεργήθηκαν 9 έρευνες σε οικίες σε Αττική, Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική.

Ειδικότερα, ως προς τις συλλήψεις:

σε οικία στο κέντρο της Αθήνας, συνελήφθησαν -5- υπήκοοι Τουρκίας, οι οποίοι κατείχαν συσκευασίες με μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης και αναδιπλούμενο σουγιά, που κατασχέθηκαν,

σε οικία σε περιοχή της Χαλκιδικής, εντοπίστηκε υπήκοος Τουρκίας, διωκόμενος με -5- εντάλματα σύλληψης τουρκικών Αρχών,

σε οικία στην περιοχή του Παλαιού Φαλήρου, εντοπίστηκε υπήκοος Τουρκίας, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε Ερυθρά Αγγελία τουρκικών Αρχών, για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας.

Οι συλληφθέντες οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.