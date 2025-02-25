Στη σύλληψη ενός αλλοδαπού 33 ετών προχώρησαν αστυνομικοί, μετά από καταγγελία 26χρονου επίσης αλλοδαπού, ότι η 19χρονη σύζυγός του κρατείται παρά τη θέλησή της και εξαναγκάζεται να συνευρίσκεται ερωτικά με άνδρες, στο Ηράκλειο.

Σε έρευνα των αστυνομικών σε περιοχή του Δήμου Μινώα Πεδιάδος, εντοπίστηκε η 19χρονη νεαρή αλλοδαπή γυναίκα, η οποία φέρεται να κατέθεσε ότι ο 33χρονος, με τον οποίο διατηρούσε εξωσυζυγική σχέση, την ανάγκαζε να εκδίδεται, ενώ επιπλέον την είχε κακοποιήσει.

Ο 33χρονος συνελήφθη με τις κατηγορίες περί ενδοοικογενειακής βίας, εμπορίας ανθρώπων και παραβάσεις περί όπλων, καθώς στο σπίτι του εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν δύο μαχαίρια.

Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το Α.Τ. Μινώα Πεδιάδος.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.