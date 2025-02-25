Μετά από μεθοδική έρευνα των αστυνομικών του Τμήματος Ασφάλειας Πέλλας, εξιχνιάστηκε απάτη που έγινε τον Απρίλιο του 2024 σε περιοχή της Πέλλας και σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος μίας αλλοδαπής γυναίκας, τα στοιχεία της οποίας έχουν ταυτοποιηθεί.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΡΤ, το πρωί της 17ης Απριλίου 2024 συνεργός της τηλεφώνησε σε ημεδαπή γυναίκα προσποιούμενος τον γιατρό και ισχυρίστηκε ότι ο γιος της έχει δήθεν τραυματιστεί σε τροχαίο ατύχημα. Μάλιστα για να την πείσουν, άλλος συνεργός τους παρίστανε στο τηλέφωνο τον γιο της.

Με αυτό τον τρόπο κατάφεραν να της αποσπάσουν το χρηματικό ποσό των 10.000 ευρώ, το οποίο τοποθέτησε σε σημείο που της υπέδειξαν και παρέλαβε η προαναφερόμενη αλλοδαπή γυναίκα.

Η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται τόσο για την ταυτοποίηση των στοιχείων των συνεργών της, όσο και για την τυχόν συμμετοχή τους και σε άλλες αξιόποινες πράξεις.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Γιαννιτσών.

Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας, με σκοπό την αποφυγή εξαπάτησης ανυποψίαστων πολιτών από επιτήδειους, συνιστά:



• Μην εμπιστεύεστε αγνώστους, που προσπαθούν να σας πείσουν τηλεφωνικά να τους δώσετε χρήματα, λόγω επείγουσας ανάγκης συγγενικού – φιλικού σας προσώπου.

• Μην πείθεστε αν σας δώσουν οι δράστες να μιλήσετε στο τηλέφωνο με υποτιθέμενο συγγενή σας.

• Μην δεχτείτε οποιαδήποτε συνάντηση – ραντεβού με αγνώστους και δηλώστε ότι δεν πρόκειται να δώσετε χρήματα.

• Να έχετε πάντα διαθέσιμους τους τηλεφωνικούς αριθμούς έκτακτης ανάγκης (Αστυνομία, Πυροσβεστική, νοσοκομεία, συγγενείς κ.λπ.).

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.