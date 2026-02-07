Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Στο Ηράκλειο συνελήφθη 30χρονος για παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών, έπειτα από αστυνομική επιχείρηση

Σε έρευνα στην οικία του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο κιλά και 423 γραμμάρια κάνναβης, δέκα δενδρύλλια κάνναβης σε στάδιο ανάπτυξης και σκηνή εσωτερικού χώρου υδροπονικής καλλιέργειας με πλήρη ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό

Κατασχέθηκαν επίσης 15 ml έλαιο κάνναβης, σπόροι κάνναβης και διάφορα είδη καλλιέργειας

Στη σύλληψη ενός 30χρονου άνδρα που κατηγορείται για παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών, προχώρησαν χθες στο Ηράκλειο, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.

Σύμφωνα με την αστυνομία στη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης, εντοπίστηκε ο 30χρονος και σε έρευνα που έγινε στην οικία, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο κιλά και 423 γραμμάρια κάνναβης, δέκα δενδρύλλια κάνναβης που βρίσκονταν στο στάδιο ανάπτυξης, σκηνή εσωτερικού χώρου υδροπονικής καλλιέργειας με πλήρη ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό (Led φωτιστικά, λάμπες θερμότητας, υγρόμετρα, τροφοδοτικά, μετασχηματιστές κ.α.) και επίσης 15 ml έλαιο κάνναβης, σπόροι κάνναβης και διάφορα είδη καλλιέργειας.

Η προανάκριση ενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.