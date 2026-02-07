Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Σε δύο ξεχωριστά περιστατικά στη νότια Κρήτη, συνολικά 70 μετανάστες περισυνελέγησαν ή αποβιβάστηκαν τις τελευταίες 24 ώρες

Το βράδυ χθες, δεξαμενόπλοιο σημαίας Μπαχάμες εντόπισε και περισυνέλεξε 43 άτομα σε λέμβο 31 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων, μεταφέροντάς τα στους Καλούς Λιμένες στον Δήμο Φαιστού

Σήμερα το πρωί, 27 μετανάστες αποβιβάστηκαν σε παραλία της Ψαρής Φοράδας στον Δήμο Βιάννου

Δύο διαφορετικά περιστατικά με μετανάστες στα νότια της Κρήτης, καταγράφηκαν το τελευταίο 24ωρο.

Στην πρώτη περίπτωση, χθες το βράδυ, δεξαμενόπλοιο σημαίας Μπαχάμες, εντόπισε σε λέμβο και περισυνέλλεξε από σημείο 31ν.μ νότια των Καλών Λιμένων, 43 άτομα τα οποία μετέφερε στους Καλούς Λιμένες του Δήμου Φαιστού.

Στη δεύτερη περίπτωση, νωρίτερα σήμερα το πρωί, σε παραλία της Ψαρής Φοράδας του Δήμου Βιάννου, αποβιβάστηκαν 27 ακόμη άτομα.

Αφού έγινε η διαδικασία καταγραφής τα 70 άτομα μεταφέρθηκαν σε χώρο προσωρινής παραμονής στο Ηράκλειο.

