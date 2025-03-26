Ηράκλειο: Παραμένουν οι δυνάμεις στη βιομηχανία επεξεργασίας ξύλου - Δεν υπάρχει ενεργή εστία

Συνεχίζουν την επιχείρησή τους οι πυροσβεστικές δυνάμεις σε βιομηχανία επεξεργασίας ξύλου στη Βιομηχανική Περιοχή του Ηρακλείου, που τυλίχθηκε στις φλόγες, το μεσημέρι της Τρίτης.

Στο σημείο βρίσκονται περισσότεροι από 20 υπάλληλοι της Πυροσβεστικής με 9 οχήματα, ενώ αυτή την ώρα βρίσκονται στη φάση της αποκάθαρσης του χώρου, χωρίς να υπάρχει ενεργή εστία φωτιάς.

Οι δυνάμεις θα παραμείνουν για όσο χρειαστεί, προκειμένου να ολοκληρωθεί η επιχείρηση, ενώ έρευνες για τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς διενεργεί ήδη το Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Υπενθυμίζεται ότι μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς στήθηκε μεγάλη επιχείρηση, στην οποία συμμετείχαν περισσότεροι από 100 υπάλληλοι της πυροσβεστικής με δεκάδες οχήματα, μεταξύ άλλων υδροφόρες ΟΤΑ και ιδιωτών, όπως και εθελοντές.

Στόχος εξαρχής ήταν να εξαλειφθεί ο κίνδυνος επέκτασης της πυρκαγιάς σε γειτονικές επιχειρήσεις. Μάλιστα, λίγη ώρα μετά την έναρξη της επιχείρησης, ενεργοποιήθηκε επείγουσα ειδοποίηση μέσω του «112», λόγω των πυκνών καπνών που είχαν «σκεπάσει» μεγάλο μέρος της ευρύτερης περιοχής της ΒΙΠΕ. Η καταστροφή που έχει υποστεί το κτίριο είναι ολοσχερής.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

