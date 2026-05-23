Ηράκλειο: Νεκρός εντοπίστηκε 50χρονος που είχε εξαφανιστεί

Νεκρός εντοπίστηκε 50χρονος άνδρας από τα Μάλια του Δήμου Χερσονήσου, του οποίου τα ίχνη είχαν εξαφανιστεί από την περασμένη Κυριακή 17-5-2026.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 50χρονος, για τον εντοπισμό του οποίου είχε στηθεί συντονισμένη επιχείρηση, βρέθηκε απαγχονισμένος σε θαμνώδες σημείο, κοντά στο σπίτι του.

Στο σημείο, από την πρώτη στιγμή, έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις.

Πηγή: skai.gr

