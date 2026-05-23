Την ευγνωμοσύνη της στους γιατρούς και τους νοσηλευτές του «Ευαγγελισμού» που τη φρόντισαν μετά την αδιαθεσία που ένιωσε χθες στη Βουλή εξέφρασε σήμερα η υφυπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη μέσω ανάρτησής της.

Η κα Αγαπηδάκη, αφού ευχαρίστησε τους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό για τη φροντίδα που της παρείχαν, ενημέρωση τον κόσμος για την κατάσταση της υγείας της, τονίζοντας ότι σύντομα θα επιστρέψει στα καθήκοντά της.

«Ευγνώμων στις νοσηλεύτριες, τους γιατρούς που μας φροντίζουν. Σας ευχαριστώ από καρδιάς για τις αμέτρητες ευχές. Τίποτε σοβαρό, λίγη ξεκούραση και συνεχίζουμε τη δουλειά, για όσα οφείλουμε στους πολίτες» έγραψε η Ειρήνη Αγαπηδάκη στο Facebook.

Υπενθυμίζεται ότι χθες η κα Αγαπηδάκη μόλις ένιωσε αδιαθεσία μετέβη στο ιατρείο της Βουλής και στη συνέχεια με εντολή γιατρού αποφασίστηκε να μεταφερθεί στο Νοσοκομείο για να αντιμετωπιστεί καλύτερα η κατάστασή της. Στη Βουλή έφτασε ασθενοφόρο που την μετέφερε στον Ευαγγελισμό.

Πηγή: skai.gr

