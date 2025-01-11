Επιδείνωση καιρού: Δήλωση του υπ. Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας Βασίλη Κικίλια

Την προσοχή των πολιτών εφιστά ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Βασίλης Κικίλιας, ενόψει της επικείμενης επιδείνωσης του καιρού.

«Από αύριο Κυριακή, αλλά και τη Δευτέρα, θα έχουμε επιδείνωση των καιρικών συνθηκών σύμφωνα με την ΕΜΥ. Με ισχυρές χιονοπτώσεις στη Δυτική Μακεδονία και πιθανώς στην κεντρική Μακεδονία, στην ανατολική Μακεδονία και Θράκη- στα βόρεια κομμάτια της περιφέρειας- στη Δυτική Θεσσαλία και αργότερα στα ορεινά της Πελοποννήσου. Αλλά και με ισχυρές βροχές και καταιγίδες στα νησιά του Ιονίου και κατά κύριο λόγο στην Κέρκυρα, καθώς και στα παράλια της Ηπείρου και της Δυτικής Ελλάδας, στη βόρεια Εύβοια, και πιθανώς στα νησιά του ΒΑ Αιγαίου. Και με ισχυρούς ανέμους 8-9 μποφόρ στο Αιγαίο και 7-8 μποφόρ στο Ιόνιο», δήλωσε ο κ. Κικίλιας.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

«Συνιστούμε σε όλους προσοχή. Πρώτα απ’ όλα, αντιολισθητικές αλυσίδες και χιονολάστιχα εκεί όπου απαιτείται και συμμόρφωση με τις οδηγίες της Τροχαίας, της Ελληνικής Αστυνομίας και όλων των σωμάτων ασφαλείας. Θα αναπτύξουμε τις δυνάμεις μας διαλειτουργικά: η Πολιτική Προστασία ,το Πυροσβεστικό Σώμα, η Ελληνική Αστυνομία, το Λιμενικό, οι Ένοπλες Δυνάμεις, οι δύο βαθμοί της τοπικής αυτοδιοίκησης φυσικά, και οι εθελοντές μας. Συνιστούμε και ζητάμε από τους συμπολίτες μας να προσέχουν και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών»,πρόσθεσε ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.