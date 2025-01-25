Ηλεία: Σεισμική δόνηση

Σεισμική δόνηση μεγέθους 3,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στην Ηλεία, το μεσημέρι του Σαββάτου.
Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το επίκεντρο βρίσκεται 2 χιλιόμετρα δυτικά - νοτιοδυτικά του Γιαννιτσοχωρίου, με εστιακό βάθος 15,2 χιλιόμετρα.
- Η πλούσια δράση της σπείρας διαρρηκτών στην Αττική: Με αδυναμία στα πολυτελή αυτοκίνητα και τα... ακριβά ρολόγια
- Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 37χρονος φυγόποινος - Είχε καταδικαστεί σε 10ετή κάθειρξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας
- Συγκινημένος ο Πύρρος Δήμας για την κοίμηση του Αρχιεπισκόπου της Αλβανίας Αναστάσιου: Ήμασταν πολύ τυχεροί που τον είχαμε - Δείτε βίντεο
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.