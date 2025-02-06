Η πυκνότητα του ελληνικού σιδηροδρομικού δικτύου με μόλις 14 μέτρα ανά ανά τετρ.χιλιόμετρο, είναι η μικρότερη στην ΕΕ, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα.

Σύμφωνα με τη Eurostat, το 2023, το σιδηροδρομικό δίκτυο της ΕΕ είχε 200.947 km σιδηροδρομικών γραμμών, με τις υψηλότερες πυκνότητες να βρίσκονται εντός και γύρω από κύριες πόλεις και άλλους πληθυσμιακούς κόμβους.

Η μεγαλύτερη πυκνότητα σιδηροδρομικού δικτύου καταγράφηκε στην Τσεχία, με 123,2 μέτρα σιδηροδρομικών γραμμών ανά τετρ.χιλιόμετρο.

Άλλες χώρες της ΕΕ με υψηλή πυκνότητα ήταν το Βέλγιο (119,2 m/km²), η Γερμανία (109,5 m/km²) και το Λουξεμβούργο (104,8 m/km²).

Οι χαμηλότερες πυκνότητες σιδηροδρομικού δικτύου εντοπίστηκαν στην Ελλάδα (14,0 m/km²) και στη Φινλανδία (19,4 m/km²).

Χαμηλές πυκνότητες καταγράφηκαν επίσης στη Σουηδία (26,8 m/km²), την Εσθονία (27,2 m/km²), την Πορτογαλία (27,8 m/km²), τη Λετονία (28,9 m/km²) και την Ιρλανδία (29,8 m/km²).

Επέκταση σιδηροδρομικών γραμμών υψηλής ταχύτητας στην Ε.Ε

Το σιδηροδρομικό δίκτυο της ΕΕ, οι σιδηροδρομικές γραμμές υψηλής ταχύτητας που έχουν σχεδιαστεί για ταχύτητα 250 km/h, γνώρισε σημαντική ανάπτυξη την τελευταία δεκαετία. Από το 2013 έως το 2023, επεκτάθηκε κατά 2.744 km (+47,2%) σε 8.556 km.

Το 2023, η Ισπανία πρωτοστάτησε με 3.190 km γραμμές υψηλής ταχύτητας, αύξηση 66% από 1.919 km το 2013, ακολουθούμενη από τη Γαλλία με 2.748 km (+35% από 2.036 km), τη Γερμανία με 1.163 km (+32% από 881 km) και την Ιταλία με 7%30 km (+32% από 881 km) 675 χλμ.).

Το Βέλγιο κατέγραψε 211 χλμ. γραμμών υψηλής ταχύτητας και η Ολλανδία 90 χλμ (και τα δύο αμετάβλητα από το 2013). Η Δανία αντιπροσωπεύει 57 χιλιόμετρα, που εγκαινιάστηκαν το 2019.

Πηγή: skai.gr

