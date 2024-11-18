Το Ίδρυμα Μποδοσάκη παρουσιάζει το Σχέδιο Δράσης για την Κοινωνία των Πολιτών στην Ελλάδα, σε συνέχεια της κατάρτισης των σχεδίων δράσης για το Πανεπιστήμιο του 2030, για την αναβάθμιση της δημόσιας υγείας, και για το περιβάλλον και το κλίμα, τομείς που συμπίπτουν με τους βασικούς πυλώνες δράσης του ιδρύματος.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, το Σχέδιο Δράσης για την Κοινωνία των Πολιτών, όπως και τα τρία προηγούμενα σχέδια δράσης του Ιδρύματος Μποδοσάκη, τελεί υπό την αιγίδα της ΑΕ της Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου και θα τεθεί και αυτό στη διάθεση των αρμόδιων υπηρεσιών της πολιτείας προς αξιοποίηση.

Το σχέδιο αποτυπώνει την τρέχουσα κατάσταση της Κοινωνίας των Πολιτών στην Ελλάδα, συγκεντρώνει καλές πρακτικές από τη διεθνή εμπειρία, εντοπίζει δυνατότητες βελτίωσης και προτείνει αλλαγές που κινούνται σε τρεις άξονες: τη θεσμική λειτουργία, την οικονομική βιωσιμότητα και την κοινωνική διάδραση.

Οι προτάσεις απευθύνονται τόσο προς την Πολιτεία, καθώς ζωτική σημασία για την ορθή και αποτελεσματική δράση της Κοινωνίας των Πολιτών έχει το θεσμικό περιβάλλον, όσο και προς τον χώρο της Κοινωνίας των Πολιτών (συστάσεις αυτορρύθμισης).

Το Σχέδιο Δράσης για την Κοινωνία των Πολιτών, όπως αναφέρεται μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση, είναι αποτέλεσμα της συλλογικής εθελοντικής εργασίας 30 μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας, μελών ΔΣ και στελεχών φορέων από όλο το φάσμα της Κοινωνίας των Πολιτών. Για την κατάρτιση του Σχεδίου Δράσης για την Κοινωνία των Πολιτών, το Ίδρυμα Μποδοσάκη απευθύνθηκε στον χώρο των οργανώσεων, των κοινωφελών ιδρυμάτων, την ακαδημαϊκή κοινότητα και τα ερευνητικά ιδρύματα (think tanks).

Η επίσημη παρουσίαση του Σχεδίου (το οποίο εντάσσεται στο πλαίσιο της συμμετοχής του Ιδρύματος στην Πρωτοβουλία 1821- 2021) θα πραγματοποιηθεί στις 27 Νοεμβρίου στο Μουσείο Μπενάκη - Πειραιώς 138.

Για το Ίδρυμα Μποδοσάκη, η ενδυνάμωση της Κοινωνίας των Πολιτών αποτελεί στρατηγικό πυλώνα δράσης. Το ίδρυμα προωθεί την ανάπτυξη μιας δυνατής και ανεξάρτητης Κοινωνίας των Πολιτών, καθώς και τη δημιουργία του κατάλληλου θεσμικού πλαισίου για τη λειτουργία της. Μια ενεργή, υγιής, δυναμική Κοινωνία των Πολιτών, μπορεί να λειτουργήσει συμπληρωματικά σε σχέση με το κράτος, προσφέροντας υπηρεσίες σε κρίσιμους τομείς όπως η υγεία και η κοινωνική πρόνοια, να συνδράμει στην αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, και να συνεισφέρει συνολικά στη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών, στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στην εμπέδωση των δημοκρατικών αξιών.



Στόχος του Σχεδίου Δράσης είναι να αναδείξει προτάσεις που θα συμβάλλουν στη βελτίωση της λειτουργίας της Κοινωνίας των Πολιτών και στην ενίσχυση του συνεισφοράς της. Επιθυμία του Ιδρύματος Μποδοσάκη είναι αυτές οι προτάσεις να λειτουργήσουν ως εφαλτήριο για εκτεταμένο διάλογο, ευρεία συναίνεση και πολιτική βούληση για την αναβάθμιση και ενδυνάμωση της Κοινωνίας των Πολιτών στη χώρα μας.

Η σημασία της Κοινωνίας των Πολιτών στην Ελλάδα και διεθνώς

Στην Ελλάδα, η δράση της ΚτΠ, παρά τη σημαντική συνεισφορά ιστορικά, είναι σχετικά περιορισμένη σε σύγκριση με άλλες χώρες της ΕΕ. Ο θεσμικός ρόλος της τυχαίνει σχετικά περιορισμένης αναγνώρισης από την πολιτεία σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Συγχρόνως, σε έρευνες καταγράφεται χαμηλή κοινωνική εμπιστοσύνη στις δράσεις των φορέων της ΚτΠ, ενώ και η συμμετοχή των πολιτών σε εθελοντικές δράσεις και πρωτοβουλίες της ΚτΠ εμφανίζεται περιορισμένη.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας που πραγματοποίησε το IOBE για λογαριασμό του Ιδρύματος Μποδοσάκη, στο πλαίσιο του προγράμματος Active citizens fund, η συνεισφορά της Κοινωνίας των Πολιτών στην ελληνική κοινωνία και οικονομία είναι πολυεπίπεδη και πολύ σημαντική. Οι δραστηριότητες των Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών (ΟκοιΠ) υποστηρίζουν άμεσα ή έμμεσα την παραγωγή του 1,6% του ΑΕΠ της χώρας και την απασχόληση του 1,9% των εργαζομένων στην Ελλάδα. Σε απόλυτους όρους, η συνεισφορά στο ΑΕΠ των ΟΚοιΠ για το 2021 υπολογίζεται σε 3 δισ. ευρώ, στηρίζοντας 88,4 χιλ. θέσεις εργασίας. Σε αυτά τα μεγέθη δεν περιλαμβάνεται η οικονομική αξία του εθελοντισμού, η οποία ανήλθε στα 357 εκατ. ευρώ το 2021 - κάτι που αντιστοιχεί περίπου στο 0,2% του ΑΕΠ της χώρας.

Πηγή: skai.gr

