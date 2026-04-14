Η φωτιά του πολέμου συνεχίζει να καίει στην Ουκρανία, τέσσερα χρόνια και δύο μήνες μετά τη ρωσική εισβολή στις 24 Φεβρουαρίου 2022. Ουκρανοί στρατιώτες, άνδρες και γυναίκες, εξακολουθούν να υπερασπίζονται την πατρίδα τους στην πρώτη γραμμή. Απόψε στις 00.30, ο Γιούρι Ολένικ, ένας από αυτούς, μιλά στη Χριστίνα Βίδου και στην εκπομπή «Η Ζωή σου Όλη» στον ΣΚΑΪ.

Δείτε το trailer:

Ο Γιούρι Ολένικ βρέθηκε από την πρώτη στιγμή στο μέτωπο και η ζωή του άλλαξε δραματικά όταν το τεθωρακισμένο όχημα, στο οποίο επέβαινε, έπεσε σε ενέδρα. Από την έκρηξη της νάρκης, ο συμπολεμιστής και φίλος του, με το προσωνύμιο “Γαμπρός” έχασε ακαριαία τη ζωή του, ενώ ο ίδιος έχασε και τα δύο του πόδια, όμως παραμένει ζωντανός.

Σήμερα, ο Γιούρι βρίσκεται στην Αθήνα, όπου υποβάλλεται σε αποκατάσταση, με τη βοήθεια συμπατριωτών του που ζουν μόνιμα στην Ελλάδα. Στην Αθήνα, λειτουργεί η μοναδική κλινική στον κόσμο που δέχτηκε να αναλάβει την κατασκευή των τεχνητών μελών του, καθώς ο ακρωτηριασμός του είναι ιδιαίτερα σύνθετος, δίνοντάς του την ελπίδα για μια νέα αρχή.Οι μαρτυρίες ανθρώπων, που βρίσκονται στο πλευρό του, αποτυπώνουν με τον πιο άμεσο τρόπο τη σκληρή πραγματικότητα του πολέμου, αλλά και τη δύναμη της ανθρώπινης ψυχής. Παρά τον βαρύ τραυματισμό του, ο ίδιος αποτελεί σύμβολο αντοχής και ελπίδας, με την πορεία της αποκατάστασής του να εμπνέει, την ώρα που στην Ουκρανία η καθημερινότητα παραμένει ζοφερή.

Παρά τις δυσκολίες, ο ίδιος δηλώνει αποφασισμένος να επιστρέψει, όταν θα είναι έτοιμος, για να συνεχίσει να στηρίζει τη χώρα του, τονίζοντας πως «ο πόλεμος δεν έχει τελειώσει». Όπως αναφέρει, πολλοί συμπατριώτες με παρόμοιους τραυματισμούς παραμένουν στο πεδίο και συνεχίζουν να προσφέρουν.

Ο Γιούρι Ολένικ μοιράζεται την προσωπική του ιστορία, τις μνήμες από το μέτωπο και τη νέα του καθημερινότητα, σε μια συγκλονιστική μαρτυρία για τη δύναμη, την απώλεια και την ελπίδα, απόψε στις 00.30, στον ΣΚΑΪ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.