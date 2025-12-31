Η Αθήνα μετρά αντίστροφα και ετοιμάζεται να αποχαιρετήσει πια το 2025, με πλήθος κόσμου να έχει συγκεντρωθεί για μια ακόμη χρονιά στο Σύνταγμα προκειμένου να συμμετάσχει στη μεγάλη γιορτή που έχει ετοιμάσει ο Δήμος Αθηναίων για την υποδομή του 2026.

Το έναυσμα των εορτασμών έδωσε η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου, με γιορτινές μελωδίες που «ζεσταίνουν» το κλίμα και προετοιμάζουν τους παρευρισκόμενους για τη μεγάλη βραδιά.

Αμέσως μετά, τη σκυτάλη θα πάρουν ο Κωστής Μαραβέγιας, η Ρένα Μόρφη, ο Νίκος Μουτσινάς και η Τόνια Σωτηροπούλου, οι οποίοι θα κρατήσουν την «παρέα» ζωντανή μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

Λίγο πριν ακουστεί το πολυπόθητο «δέκα-εννεά…», ο Δήμος της Αθήνας θα κάνει το… μεγάλο του νούμερο: το μεγαλύτερο και πιο εντυπωσιακό drone show που έχει παρουσιαστεί ποτέ στον αττικό ουρανό.

Το σήμα για την αντίστροφη μέτρηση θα δώσει ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, για να μας «περάσει» επίσημα στο 2026, ενώ εντυπωσιακά -και αθόρυβα- πυροτεχνήματα θα φωτίσουν τον ουρανό, κλείνοντας τη χρονιά με φως.



Πηγή: skai.gr

