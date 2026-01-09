Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας

Καθυστερήσεις σημειώνονται στις λεωφόρους Αθηνών και Σχιστού προς τον Σκαραμαγκά, στην περιφερειακή Αιγάλεω προς τα διυλιστήρια του Ασπροπύργου, στην άνοδο της λεωφόρου Φυλής κατά μήκος του Καματερού, στην Αχαρνών από τη Νέα Χαλκηδόνα προς τα Κάτω Πατήσια, στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού ανάμεσα στο Περιστέρι και τη Νέα Χαλκηδόνα, στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο και στον άξονα Εθνικής Αντίστασης - Καποδιστρίου από το ύψος της Αγίας Όλγας προς τη Φιλοθέη.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Με την ενέργεια του Ηρωνα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.