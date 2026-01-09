Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας

Καθυστερήσεις σημειώνονται στις λεωφόρους Αθηνών και Σχιστού προς τον Σκαραμαγκά, στην περιφερειακή Αιγάλεω προς τα διυλιστήρια του Ασπροπύργου, στην άνοδο της λεωφόρου Φυλής κατά μήκος του Καματερού, στην Αχαρνών από τη Νέα Χαλκηδόνα προς τα Κάτω Πατήσια, στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού ανάμεσα στο Περιστέρι και τη Νέα Χαλκηδόνα, στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο και στον άξονα Εθνικής Αντίστασης - Καποδιστρίου από το ύψος της Αγίας Όλγας προς τη Φιλοθέη.
Με την ενέργεια του Ηρωνα.
