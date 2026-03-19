Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας

Μεγάλες καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν και σήμερα οι οδηγοί στα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Κατεχάκη προς την Αρχιεπισκόπου Αθηνών Χρυσοστόμου στον Βύρωνα, στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισού από το ύψος των ΚΤΕΛ προς τη Νέα Χαλκηδόνα, στην κάθοδο της Κηφισού από το ύψος της Αττικής Οδού προς τη γέφυρα Ροσινιόλ λόγω τροχαίου, στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισίας προς τη Φιλοθέη και στην άνοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου.

Σημαντικά προβλήματα αντιμετωπίζουν οι οδηγοί και στη Λεωφόρο Σχιστού με 1,5 χιλιόμετρο αναμονής προς τον Σκαραμαγκά, στη Λεωφόρο Αθηνών από το Νοσοκομείο Αττικόν προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, στην Περιφερειακή Αιγάλεω προς τον Ασπρόπυργο, και τέλος στη Λεωφόρο Φυλής στο ύψος του Καματερού.

Πηγή: skai.gr

