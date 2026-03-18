Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας

Καθυστερήσεις σημειώνονται, σήμερα Τετάρτη, στα δύο ρεύματα της Κατεχάκη προς τον Βύρωνα, στην άνοδο της Κηφισίας από το ύψος της Κατεχάκη προς τη Φιλοθέη, στα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Κηφισού ανάμεσα στη Λένορμαν και τη Νέα Χαλκηδόνα, στα δύο ρεύματα της Αχαρνών ανάμεσα στον Άγιο Νικόλαο και τον Άγιο Ελευθέριο, στις Λεωφόρους Σχιστού και Αθηνών προς το σημείο συνάντησής του στον Σκαραμαγκά, καθώς και στη Λεωφόρο Βάρης - Κορωπίου από τη Βάρη προς τη Σχολή Ευελπίδων.

Οι οδηγοί θα πρέπει να δείξουν επίσης υπομονή στη Λεωφόρο Φυλής, στη Λεωφόρο Βεΐκου από το ομώνυμο άλσος προς τη Λεωφόρο Καποδιστρίου, καθώς και στον ανοδικό άξονα Αρδηττού - Βασιλέως Κωνσταντίνου, αλλά και στην παραλιακή από το Νέο Φάληρο προς το λιμάνι του Πειραιά.

