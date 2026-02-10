Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας

Οι μεγαλύτερες καθυστερήσεις σημειώνονται στη Λεωφόρο Σχιστού με δύο χιλιόμετρα αναμονής προς Σκαραμαγκά - Αναλυτικά η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας

UPDATE: 09:28
ΗΡΩΝ

Οι μεγαλύτερες καθυστερήσεις σημειώνονται στα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Κηφισού, στα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Κηφισίας ανά τμήματα, στην κάθοδο της Μεσογείων, στα δύο ρεύματα της Κατεχάκη προς τον Βύρωνα, στη Λεωφόρο Κανελλοπούλου προς τα στρταιωτικά νοσοκομεία, στον ανοδικό άξονα Συγγρού - Αρδηττού - Βασιλέως Κωνσταντίνου, στη Λεωφόρο Σχιστού προς Σκαραμαγκά, στη Λεωφόρο Αθηνών από το ύψος του Αττικού Νοσοκομείου προς τη Λίμνη Κουμουνδούρου και στη Λεωφόρο Αχαρνών ανάμεσα στον Άγιο Νικόλαο και τη Τσούντα.

Με την ενέργεια του ΗΡΩΝΑ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ΗΡΩΝ - κίνηση κίνηση Κίνηση στους δρόμους
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark