Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας

Οι μεγαλύτερες καθυστερήσεις σημειώνονται στα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Κηφισού, στα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Κηφισίας ανά τμήματα, στην κάθοδο της Μεσογείων, στα δύο ρεύματα της Κατεχάκη προς τον Βύρωνα, στη Λεωφόρο Κανελλοπούλου προς τα στρταιωτικά νοσοκομεία, στον ανοδικό άξονα Συγγρού - Αρδηττού - Βασιλέως Κωνσταντίνου, στη Λεωφόρο Σχιστού προς Σκαραμαγκά, στη Λεωφόρο Αθηνών από το ύψος του Αττικού Νοσοκομείου προς τη Λίμνη Κουμουνδούρου και στη Λεωφόρο Αχαρνών ανάμεσα στον Άγιο Νικόλαο και τη Τσούντα.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Με την ενέργεια του ΗΡΩΝΑ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.