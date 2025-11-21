Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας

Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα έχουν δημιουργηθεί στον ανοδικό άξονα Αρδηττού - Βασιλέως Κωνσταντίνου - Βασιλίσσης Σοφίας - Κηφισίας έως το ύψος της Πανόρμου λόγω παράσυρσης πεζού από δίκυκλη μοτοσικλέτα. Έχει επηρεαστεί επίσης η Βασιλίσσης Σοφίας από το ύψος της Βουλής προς το Χίλτον.

Μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονται και σήμερα στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισού, όπως φαίνεται στην εικόνα από το drone, από το ύψος των ΚΤΕΛ προς τη γέφυρα της Αχαρνών, στον Σκαραμαγκά, στα δύο ρεύματα της Αχαρνών ανάμεσα στη Νέα Χαλκηδόνα και την Καυταντζόγλου, στα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Χαλκίδος, και στις Λεωφόρους Κύπρου, Φυλής και Δημοκρατίας προς το σημείο συνάντησής τους στους Αγίους Αναργύρους.

Σημαντικές καθυστερήσεις σημειώνονται τέλος στην Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς τον Βύρωνα λόγω εργασιών ασφαλτόστρωσης.

Πηγή: skai.gr

