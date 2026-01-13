Λογαριασμός
Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας

Μποτιλιάρισμα σημειώνεται και στα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Κατεχάκη προς τον Βύρωνα λόγω τροχαίου ατυχήματος νωρίτερα - Αναλυτικά η εικόνα της κίνησης

Μποτιλιάρισμα σημειώνεται και στα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Κατεχάκη προς τον Βύρωνα λόγω τροχαίου ατυχήματος νωρίτερα. Έχουν επρηεαστεί η Αρχιεπισκόπου, Χρυστοστόμου και η Λεωφόρος Καρέα προς την Κατεχάκη.

Τροχαίο σημειώθηκε και στην κάθοδο της Λεωφόρου Κύμης στο ύψος της Καλογρέζας με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων.

Οι άλλοι δύσκολοι δρόμοι: Άνοδος Φυλής - Καματερό, στα Σεπόλια, στα δύο ρεύματα της Κηφισού, Σκαραμαγκά, στα δύο ρεύματα της Κηφισίας προς τη Φιλοθέη, και στον ανοδικό Άξονα Αρδηττού - Βασιλέως Κωνσταντίνου.

