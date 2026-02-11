Λογαριασμός
Εσπευσμένα στο νοσοκομείο ο Γιώργος Μαζωνάκης

Ο δημοφιλής τραγουδιστής παρουσίασε  εντονότατους πόνους στην κοιλιακή χώρα και πυρετό -  Παραμένει στο νοσοκομείο, όπου υποβάλλεται σε εξετάσεις

Σε ιδιωτικό νοσοκομείο, με εντονότατους πόνους στην κοιλιακή χώρα και πυρετό, μεταφέρθηκε χθες εσπευσμένα από το σπίτι του ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Σύμφωνα με τον δικηγόρου του στον ΑΝΤ1, ο δημοφιλής τραγουδιστής φαίνεται πως διαγνώστηκε με ιογενή λοίμωξη και παραμένει στο νοσοκομείο, όπου υποβάλλεται σε εξετάσεις. 

Αν όλα πάνε καλά, αναμένεται να πάρει εξιτήριο την Πέμπτη.

Η μητέρα του και η αδερφή του δεν γνώριζαν τίποτα για την περιπέτεια της υγείας του Γιώργου Μαζωνάκη και ενημερώθηκαν σήμερα το πρωί από την τηλεόραση και τα δημοσιεύματα. 

