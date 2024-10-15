Ελεγκτής στον Προαστιακό, που εκτελεί το δρομολόγιο από Αθήνα προς Χαλκίδα «τσεπώνει» χρήματα από τους επιβάτες χωρίς, όμως, να δίνει πίσω το προβλεπόμενο εισιτήριο.

Ειδικότερα, πρόκειται για υπάλληλο της εταιρείας Hellenic Train, που, όπως φαίνεται στο βίντεο ντοκουμέντο παίρνει χρήματα από μετανάστες, τα βάζει στην τσέπη του, τους δίνει μάλιστα και ρέστα, χωρίς, όμως, να δώσει πίσω - όπως αναμενόταν - το εισιτήριο.

Τηλεθεατής του ΣΚΑΪ και του Live you, που βιντεοσκόπησε το περιστατικό, ανέφερε ότι ο συγκεκριμένος ελεγκτής «επιδίδεται στην εν λόγω συνήθεια επανειλημμένα».

Ο πρόεδρος των εργαζομένων της Hellenic Train, Nίκος Κιουτσούκης, αναφερόμενος στο περιστατικό τόνισε ότι «Δεν είναι γνωστός ο λόγος για τον οποίο ο ελεγκτής προβαίνει σε αυτές τις «ανταλλαγές». Θεωρώ ότι η εταιρεία θα κάνει αυτά που πρέπει, όταν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πλήττουν την ίδια την εταιρεία…Κάθε τέτοιος εργαζόμενος πρέπει να τίθεται εκτός εταιρείας. Το παρελθόν του είναι βεβαρυμένο. Δεν μπορεί το κράτος να επιβάλλει τις καλές πρακτικές, αλλά να μην υπάρχουν καλές πρακτικές για τις εταιρείες του ιδιωτικού τομέα. Σε κάθε ευρωπαϊκή πόλη το μόνο πράγμα που γίνεται από τους ανθρώπους της εταιρείας, είναι ο έλεγχος του εισιτηρίου».

Η απάντηση της Hellenic Train

Σχετικά με το προαναφερθέν γεγονός η Hellenic Train έβγαλε την εξής ανακοίνωση:

«Σε δρομολόγιο του προαστιακού, συνοδός του συρμού έλαβε από επιβάτη χρηματικό ποσό για αδιευκρίνιστους λόγους και φυσικά εν αγνοία της εταιρείας. Τέτοιου είδους ανάρμοστα περιστατικά είναι ανεπίτρεπτα, αδικαιολόγητα και σε καμία περίπτωση δεν εκφράζουν το σύνολο των εργαζομένων και της εταιρείας».

«Από τη δική μας πλευρά διερευνούμε τα αίτια του περιστατικού και άμεσα ενεργοποιείται η πειθαρχική διαδικασία. Ο συνοδός τίθεται σε διαθεσιμότητα», ενημέρωσε η εταιρεία.

Πηγή: skai.gr

