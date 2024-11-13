Γυναικοκτονία στο Αγρίνιο

«Την απείλησε, πήγε σπίτι της με το μαχαίρι, την παρακολουθούσε και εκείνη την ημέρα που πήγαμε εμείς για καφέ μαζί, έφυγα εγώ να έρθω εδώ στο σπίτι μου και μετά μου λέει η κοπέλα ότι την παρακολουθούσε αυτός με το αυτοκίνητο και του ξέφυγε», λέει στον ΣΚΑΪ η φίλη της Δώρας που δολοφονήθηκε από τον πρώην σύντροφό της στο Αγρίνιο.

«Πολλές φορές την ακολουθούσε για να τη βρει μόνη της, είχε βάλει σκοπό να τη σκοτώσει. Του είχε κάνει και μήνυση η κοπέλα και είχε πάει και στην αστυνομία», δηλώνει η ίδια.

Αναλυτικά οι δηλώσεις της φίλης της Δώρας:

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Εντωμεταξύ, στο Δοκίμι Αιτωλοακαρνανίας τελέστηκε σήμερα Τετάρτη 13 Νοεμβρίου η κηδεία της Δώρας.

Φίλοι και συγγενείς αποχαιρέτησαν την αδικοχαμένη μητέρα τριών παιδιών στις 11 το πρωί. Η νεκρώσιμη ακολουθία τελέστηκε στον Ιερό Ναό του Αγίου Ιωάννη.

Νωρίτερα, ο 30χρονος γυναικοκτόνος, οδηγήθηκε στον εισαγγελέα για να απολογηθεί.

«Βρήκα τη Δώρα τη στιγμή που βρισκόταν στο αυτοκίνητό τη, μπήκα στη θέση του συνοδηγού για να της μιλήσω, τσακωθήκαμε. Νευρίασα με όλα αυτά που μου είπε, θόλωσα, έβγαλα το όπλο και την πυροβόλησα». Με αυτά τα λόγια ο δράστης παραδέχτηκε στους αστυνομικούς τα όσα έκανε.

Όπως σημείωσε, η 43χρονη του απάντησε ότι έχει προχωρήσει στη ζωή της και ότι σύντομα θα αρραβωνιαζόταν. Αυτό όπως φαίνεται όμως ήταν κάτι που δεν μπορούσε να δεχθεί ο 30χρονος.

«Θόλωσα με όσα μου είπε, έβγαλα το όπλο και την πυροβόλησα» είπε στους αστυνομικούς ο φερόμενος ως δολοφόνος της Δώρας.

Στην κατοχή του συλληφθέντα οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Αγρινίου βρήκαν και κατέσχεσαν ένα περίστροφο οπλισμένο με εννέα φυσίγγια, ένα μαχαίρι, -21- ακόμη φυσίγγια και δύο κινητά τηλέφωνα.Οι αστυνομικοί εξετάζουν τώρα πώς βρέθηκε το όπλο του φόνου στα χέρια του 30χρονου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.