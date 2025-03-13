«Τα Χωριάτικα»: Η τοπική εφημερίδα που μπήκε στο Μαξίμου

Ένα νέο κορίτσι στην Πρώτη Σερρών, η Φωτεινή Γάλλου, η οποία μετά τις σπουδές της στη Θεσσαλονίκη, επέστρεψε στη γενέτειρά της και εκδίδει την εφημερίδα "Τα Χωριάτικα", μιλά για την απόφασή της αυτή στην εκπομπή «Όπου υπάρχει Ελλάδα».

Η εφημερίδα εκδίδεται εδώ και 2 χρόνια από την 27χρονη κοπέλα, η οποία προσπαθεί με αυτόν τον τρόπο να αναδείξει τον τόπο της.

«Υπάρχει και η ανάγκη και της δικής μας της γενιάς για έναν πιο ανθρώπινο τρόπο ζωής», αναφέρει η Φωτεινή Γάλλου.

Φωτεινή Γάλλου

Μάλιστα, πριν από λίγους μήνες την ανακάλυψε από τη δράση της στα social media ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος την κάλεσε στο Μέγαρο Μαξίμου, όπου της παραχώρησε συνέντευξη.

Πηγή: skai.gr

