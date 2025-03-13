«Τα Χωριάτικα»: Η τοπική εφημερίδα που μπήκε στο Μαξίμου

Ένα νέο κορίτσι στην Πρώτη Σερρών, η Φωτεινή Γάλλου, η οποία μετά τις σπουδές της στη Θεσσαλονίκη, επέστρεψε στη γενέτειρά της και εκδίδει την εφημερίδα "Τα Χωριάτικα", μιλά για την απόφασή της αυτή στην εκπομπή «Όπου υπάρχει Ελλάδα».
Η εφημερίδα εκδίδεται εδώ και 2 χρόνια από την 27χρονη κοπέλα, η οποία προσπαθεί με αυτόν τον τρόπο να αναδείξει τον τόπο της.
«Υπάρχει και η ανάγκη και της δικής μας της γενιάς για έναν πιο ανθρώπινο τρόπο ζωής», αναφέρει η Φωτεινή Γάλλου.
Μάλιστα, πριν από λίγους μήνες την ανακάλυψε από τη δράση της στα social media ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος την κάλεσε στο Μέγαρο Μαξίμου, όπου της παραχώρησε συνέντευξη.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.