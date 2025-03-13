Λίγοι γνωρίζουν ότι στις Σέρρες υπάρχει το μεγαλύτερο αυτοκινητοδρόμιο στα Βαλκάνια.

Με μήκος 3,1 χιλιόμετρα και πλάτος 14 μέτρα στην ευθεία εκκίνησης, μπορεί να φιλοξενήσει αγώνες ακόμα και Formula 3.

Σε αυτοκίνητα που βγάζουν μερικές… εκατοντάδες άλογα, η κάμερα του «Όπου υπάρχει Ελλάδα» κατέγραψε την έξαψη της ταχύτητας σε ασφαλείς και ελεγχόμενες συνθήκες.

