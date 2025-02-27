Στη σύλληψη ενός 29χρονου προχώρησαν αστυνομικοί στην Ιεράπετρα. Ο άνδρας φέρεται να μπήκε το απόγευμα της Τετάρτης σε κομμωτήριο της περιοχής και να απείλησε με μαχαίρι την 59χρονη ιδιοκτήτρια, η οποία αν και προσπάθησε να τον αποφύγει, ακινητοποιήθηκε από τον δράστη μέσα στην τουαλέτα του καταστήματος. Εκεί ο δράστης αφού τη θώπευσε, προσπάθησε να τη βιάσει.

Το περιστατικό αντιλήφθηκε 29χρονη γυναίκα που έφτασε λίγο μετά στο κομμωτήριο και άκουσε την έκκληση για βοήθεια της 59χρονης. Όταν ο αλλοδαπός διαπίστωσε την παρουσία της μέσα στο χώρο, προσπάθησε να επιτεθεί και σε εκείνη.

Μάλιστα, κρατώντας το μαχαίρι στα χέρια του, άρχισε να την κυνηγάει στον δρόμο πέριξ του κομμωτηρίου, η ίδια ωστόσο κατάφερε να απομακρυνθεί. Ο δράστης συνελήφθη λίγο αργότερα, ενώ πάνω του βρέθηκε και το μαχαίρι που είχε χρησιμοποιήσει για απειλή.

Ο συλληφθείς, που αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα, αντιμετωπίζει μεταξύ άλλων κατηγορίες για απόπειρα βιασμού, προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας, περί όπλων αλλά και απείθειας, καθώς αντιστάθηκε στους αστυνομικούς κατά τη διάρκεια της σύλληψής του.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

