Διαγωνισμός Δικαστικών Υπαλλήλων: Τον Ιούνιο ο 4ος διαγωνισμός

Ο 4ος διαγωνισμός των δικαστικών υπαλλήλων αναμένεται να διεξαχθεί τον Ιούνιο του 2025. Οι εξετάσεις είναι γραπτές και διενεργούνται στη Θεσσαλονίκη. Δεκτοί γίνονται όλοι οι πτυχιούχοι ΠΕ και ΤΕ ανεξαρτήτως ειδικότητας, ενώ γίνονται δεκτοί και απόφοιτοι Λυκείου (ΔΕ). Οι θέσεις για τον 4ο διαγωνισμό θα είναι 272 και αυτή τη φορά η κατηγορία ΔΕ θα έχει τις περισσότερες θέσεις δηλαδή 125. Απαραίτητα τυπικά προσόντα είναι η γνώση Η/Υ καθώς και πολύ καλή γνώση (επίπεδο advanced) αγγλικών, γαλλικών, γερμανικών ή ιταλικών για τις κατηγορίες ΠΕ και ΤΕ και καλή γνώση (επίπεδο lower) σε μια από τις παραπάνω γλώσσες για την ΔΕ κατηγορία.

Η γραπτή δοκιμασία του Α΄σταδίου περιλαμβάνει εξέταση στα εξής αντικείμενα:

α) Θέμα γενικής παιδείας (δοκίμιο)

β) Κώδικας Δικαστικών Υπαλλήλων , Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών και Κώδικας Ελεγκτικού Συνεδρίου.

γ) Στοιχεία δικαίου ιδίως συνταγματικού και δικονομικού (ποινική δικονομία, πολιτική δικονομία, διοικητική δικονομία) .

Τα μαθήματα εξετάζονται με ερωτήματα πολλαπλής επιλογής (εκτός από το θέμα γενικής παιδείας).

Οι υποψήφιοι που θα επιτύχουν στα γραπτά εξετάζονται προφορικά στο Β΄στάδιο στην ύλη του Α΄σταδίου.

Αναμένεται επίσης το 2026 να διενεργηθούν άλλοι 2 διαγωνισμοί με περίπου 300 θέσεις o κάθε διαγωνισμός με την ίδια ύλη.

Τα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια Μπόνια προετοίμασαν με επιτυχία τους υποψηφίους και στους τρεις γραπτούς διαγωνισμούς (δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα στο site μας).

Κάνε τώρα την εγγραφή σου στα νέα εξ αποστάσεως τμήματα με δυνατότητα live αλλά και ασύγχρονης παρακολούθησης, πλήρεις σημειώσεις σε pdf, δυνατότητα παρακολούθησης των μαγνητοσκοπημένων μαθημάτων απεριόριστες φορές έως και τη διεξαγωγή του διαγωνισμού. Στα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια δημιουργούνται συνεχώς νέα τμήματα.

Τα Φροντιστήρια Μπόνια με τη μεγάλη εμπειρία στο διαγωνισμό εγγυώνται πλήρη και εστιασμένη προετοιμασία.

Πηγή: skai.gr

