«Υπάρχουν μη ταυτοποιημένα τμήματα σορών και βιολογικού υλικού» από την φονική φωτιά στην Ανατολική Αττική σε ομαδικό τάφο στον Δήμο Μαραθώνα , αναφέρεται σε ανακοίνωση του Συλλόγου Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών της 23ης Ιουλίου 2018, με αφορμή έγγραφα που περιήλθαν στην κατοχή τους για το περιεχόμενο του επίμαχου τάφου .

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση , η οποία υπογράφεται από την πρόεδρο του Συλλόγου Σοφία Αγγελική Χαμηλοθώρη και τον Γενικό Γραμματέα Αριστείδη Χερουβείμ, με αφορμή την αναζήτηση εγγράφων σχετικά με τον ομαδικό τάφο, που είχε παραχωρήσει ο Δήμος Μαραθώνα στο κοιμητήριο της Νέας Μάκρης, περιήλθε στην κατοχή τους έγγραφο αντιπύραρχου της Πυροσβεστικής με το οποίο ζητούσε από την Εισαγγελία να μεριμνήσει «για την ταφή τμημάτων ανθρωπίνων σορών και βιολογικού υλικού καθώς και ζωϊκών οστών». Στην ανακοίνωση αναφέρεται πως οι αρμόδιοι που προχώρησαν στην ταφή συνέργησαν «στην συγκάλυψη του πραγματικού αριθμού των νεκρών».

Ο ομαδικός τάφος στον Δήμο Μαραθώνα:

Όπως αναφέρουν:

«Πέραν του τεράστιου ηθικού θέματος γεννάται εύλογα το ερώτημα, αν έστω και μετά από 6 χρόνια, θα μάθουμε πόσοι ήταν πραγματικά οι νεκροί της 23ης Ιουλίου 2018;».

Ολόκληρη η ανακοίνωση του Συλλόγου είναι η ακόλουθη:

«Επιβεβαιώνεται, 6 χρόνια μετά τη φονική πυρκαγιά της 23ης Ιουλίου 2018, η τραγική υπόνοια, την οποία κανείς συγγενής θανόντα, δεν τολμούσε να αποδεχθεί, (όσο και αν υποψιαζόταν), ότι, τελικώς, υπάρχουν μη ταυτοποιημένα τμήματα σορών και βιολογικού υλικού.

Μετά από αίτημα του Συλλόγου μας προς το Δήμο Μαραθώνος, προκειμένου να χορηγηθούν πληροφορίες και έγγραφα για το περιεχόμενο του ομαδικού τάφου στο Κοιμητήριο της Νέας Μάκρης, μας απέστειλαν την με αριθμ. 388/23-4-2019 Απόφαση Αντιδημάρχου, με την οποία αποφασίστηκε «η χορήγηση άδειας ταφής, των τμημάτων ανθρωπίνων σορών και βιολογικού υλικού συνεπεία της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε την 23η Ιουλίου 2018 στο νεκροταφείο Νέας Μάκρης Δήμου Μαραθώνα».

Η συγκεκριμένη απόφαση δεν κόμιζε κάποια ιδιαίτερη, ή , άγνωστη πληροφορία σε εμάς. Όμως, με μια πιο προσεκτική ματιά, εντοπίσαμε μνημονευόμενα έγγραφα και αιτιολογικά στοιχεία, τα οποία και αναζητήσαμε. Σε ένα από αυτά ομολογείται απροκάλυπτα η τραγική αλήθεια! Ο τότε διευθυντής της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, και υπογράφων το έγγραφο, ζητά από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών στις 27 Σεπτεμβρίου 2018, «να μεριμνήσει για τις ενέργειες που πρέπει να πραγματοποιηθούν για την ταφή τμημάτων ανθρωπίνων σορών και βιολογικού υλικού καθώς και ζωϊκών οστών, όπως και για την καταστροφή καμένων προσωπικών αντικειμένων, συνεπεία της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε την 23-07-2018 και περί ώρα 16:49 στην περιοχή Νταού Πεντέλης…» Και καταλήγει ο αντιπύραρχος, ότι «για τον ανωτέρω λόγο πραγματοποιήθηκε προφορική επικοινωνία με τον Δήμαρχο Μαραθώνα, ο οποίος διατίθεται στην παραχώρηση συγκεκριμένου χώρου, στο Νεκροταφείο Μαραθώνα για την ταφή των προαναφερόμενων».

Ολοφάνερα, προκύπτει, ότι στον ομαδικό τάφο του Κοιμητηρίου της Νέας Μάκρης, οι αρμόδιοι, κάποιοι εκ των οποίων δικάζονται και πάλι στο Εφετείο, έθαψαν, εκτός από όσα αναφέρει το έγγραφο, τις ανύπαρκτες τύψεις τους και βέβαια τα αισθήματα ντροπής και έλλειψης σεβασμού της μνήμης των θυμάτων, συνεργώντας στη συγκάλυψη του πραγματικού αριθμού των νεκρών.

'Αλλωστε, εάν ενταφιάστηκαν όλα μαζί, αποτελεί στοιχείο περιύβρισης νεκρών ο ενταφιασμός τμημάτων ανθρώπινων σορών με ζωϊκά οστά, για τα οποία ο νόμος προβλέπει την καύση, ή, την υγειονομική ταφή τους.

Επισημαίνεται και είναι γνωστό τοις πάσι, ότι ο ανωτέρω αναφερόμενος, αντιπύραρχος εκλήθη από τον Εισαγγελέα να καταθέσει στην πρωτόδικη διαδικασία, επειδή αναφέρθηκε από συγγενή θανόντα, ότι της τηλεφώνησε και της ζήτησε να κάνει εκταφή, χωρίς εισαγγελική εντολή, της σορού, που της είχε δοθεί και δεν ήταν του συγγενή της, μυστικά, κατά τη διάρκεια της νύχτας, για να μην γίνει περαιτέρω γνωστό. ‘Αραγε οι ενέργειες του συγκεκριμένου αντιπυράρχου ήταν γνωστές στην τότε υπόλοιπη ηγεσία της Πυροσβεστικής;

Από άλλη μάρτυρα κατατέθηκε, ότι κατά την εκταφή διαπιστώθηκε, πως η σορός που ενταφιάστηκε πριν 6 χρόνια, δεν είχε καμία σχέση με τον πατέρα της, με αποτέλεσμα να προχωρήσει σε εξέταση DNA και επακόλουθες νομικές ενέργειες.

Πέραν του τεράστιου ηθικού θέματος γεννάται εύλογα το ερώτημα, αν έστω και μετά από 6 χρόνια, θα μάθουμε πόσοι ήταν πραγματικά οι νεκροί της 23ης Ιουλίου 2018;

Και ακόμη πώς θα γνωρίζουμε αν βρίσκονται τμήματα των ταυτοποιημένων μας ανθρώπων μέσα στον μαζικό τάφο του Κοιμητηρίου της Ν. Μάκρης;

Προειδοποιούμε και δηλώνουμε απερίφραστα, ότι είναι υποχρέωσή μας να αναδείξουμε, όσα, ανενδοίαστα, προσπάθησαν, κυριολεκτικά και μεταφορικά, να «θάψουν», ώστε να αποδώσουμε στους νεκρούς μας την οφειλόμενη τιμή και την αγαλλίαση ψυχής, με την αποκάλυψη της πλήρους αλήθειας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

