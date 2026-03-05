Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις 6-7 Μαρτίου στην Αττική Οδό λόγω εργασιών

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν το διήμερο 6 και 7 Μαρτίου στην Αττική λόγω εκτέλεσης εργασιών. Ειδικότερα, όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛΑΣ, λόγω εκτέλεσης εργασιών συντήρησης οροφής της διάβασης του Α/Κ Φυλής στην Αττική Οδό, στις 6 και 7 Μαρτίου 2026, κατά τις ώρες 21.00 έως την 09.00 της επομένης, θα πραγματοποιηθεί ολικός αποκλεισμός της Αττικής Οδού, στο ύψος της χιλιομετρικής θέσης Α 19,000, στην κατεύθυνση προς Αεροδρόμιο, περιοχής Δήμου Φυλής.
Κατά τη διάρκεια του ως άνω αποκλεισμού, η κυκλοφορία από Ελευσίνα προς Αεροδρόμιο/Μαρκόπουλο θα εκτρέπεται στην έξοδο Φυλής (έξοδος 6) και μέσω της άνω διάβασης του Α/Κ Φυλής, τα οχήματα θα επανεισέρχονται στην Αττική οδό προς Αεροδρόμιο από τον σταθμό διοδίων Φυλής Ανατολικά.
Η ΕΛΑΣ καλεί τους οδηγούς των οχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.