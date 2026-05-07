Ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων (ΓΕΕΔ) της Γαλλίας General Fabien Mandon, πραγματοποίησε επίσημη επίσκεψη στην Ελλάδα, χθες Τετάρτη 6 και σήμερα, Πέμπτη 7 Μαΐου, μετά από πρόσκληση του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου ΕΘνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ) στρατηγού Δημήτριου Χούπη.

Όπως ανακοινώθηκε από το ΓΕΕΘΑ, χθες, οι δύο αρχηγοί παρακολούθησαν επίδειξη επιχειρησιακών δυνατοτήτων Ειδικών Δυνάμεων - Δυνάμεων Ειδικών Επιχειρήσεων της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου με τη συμμετοχή Γαλλικών Δυνάμεων στην περιοχή Πάχης Μεγάρων.

Σήμερα, ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ υποδέχτηκε τον ομόλογό του στο στρατόπεδο «Παπάγου».

Μετά την επίσημη υποδοχή, ακολούθησε συνάντηση μεταξύ των δύο αρχηγών, κατά τη διάρκεια της οποίας συζητήθηκαν θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος καθώς επίσης και τρόποι ενίσχυσης των δεσμών και της διμερούς συνεργασίας.

Στη συνέχεια έλαβε χώρα ενημέρωση όπου παρουσιάστηκαν θέματα Αμυντικής Πολιτικής και δράσεων του ΓΕΕΘΑ.

Η δραστηριότητα ολοκληρώθηκε με επίσκεψη στην 114 Πτέρυγα Μάχης, όπου πραγματοποιήθηκε επίδειξη μαχητικών αεροσκαφών Rafale καθώς και επίσκεψη στις εγκαταστάσεις της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας.