Φωτιές- Πάτρα: Νερό από ελικόπτερο κατακλύζει αυτοκινητόδρομο

Συγκλονιστικές εικόνες που καταγράφουν όλη τη δραματικότητα της κατάστασης στην Πάτρα – που για ακόμη μία ημέρα ζει τον εφιάλτη της φωτιάς – βλέπουν το φως της δημοσιότητας μέσα από βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στο υλικό διακρίνεται τεράστια ποσότητα νερού, να φεύγει από ελικόπτερο που επιχειρεί στην κατάσβεση, και να καταλήγει κατά μήκος αλλά και πάνω σε αυτοκινητόδρομο, την ώρα που εκεί κινούνται κανονικά αυτοκίνητα.

Η ορμή του νερού σπάει δέντρα που τσακισμένα πέφτουν στο οδόστρωμα, και αναγκάζουν τους οδηγούς να φρενάρουν απότομα για να αποφύγουν ένα ενδεχόμενο ατύχημα.

Μπορείτε να δείτε Live όλες τις εξελίξεις από τα πύρινα μέτωπα στη χώρα εδώ.

Πηγή: skai.gr

