Κατάληψη σε πολυκατοικία 20 διαμερισμάτων στο Μεσολόγγι έκαναν Ρομά, σύμφωνα με καταγγελία αναγνώστριας του skai.gr. Όπως αναφέρει, βανδάλισαν τα διαμερίσματα, έκαναν κλοπές, έξυσαν μέχρι και τους τοίχους για να πάρουν τους χάλκινους σωλήνες.

Η αναγνώστρια του skai.gr εξηγεί πως η ίδια μαζί με άλλα επτά άτομα αγόρασαν το 2006 διαμερίσματα της πολυκατοικίας στο Μεσολόγγι, με σκοπό να τα εκμεταλλευτούν. Συνολικά, τα διαμερίσματα που διαθέτει η συγκεκριμένη πολυκατοικία είναι είκοσι, ενώ στο ίδιο οικόπεδο βρίσκεται και άλλη μια πολυκατοικία με 18 διαμερίσματα, στην οποία, επίσης, εισέβαλαν οι Ρομά. Σύμφωνα με την καταγγελία, τέσσερα διαμερίσματα του ισογείου έχουν κατασχεθεί από την τράπεζα λόγω αδυναμίας αποπληρωμής του δανείου και η τράπεζα τα έχει αφήσει ανεκμετάλλευτα.

Παράλληλα, αναφέρει πως η ίδια είναι δικαστική επιμελήτρια στη Λευκάδα και για αυτό δεν βρίσκεται στην περιοχή, με αποτέλεσμα την αδυναμία επίβλεψης του χώρου.

Μάλιστα, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Πριν έξι μήνες, μας ειδοποίησε ένας περαστικός ότι βλέπει κίνηση μέσα στην πολυκατοικία. Πήγαμε εκεί. Είχανε σπάσει την πόρτα και είχανε κλέψει καναπέδες, ψυγεία, τα πάντα. Κάναμε καταγγελία στην ασφάλεια και ειδοποιήσαμε την εισαγγελία. Πήραν δακτυλικά αποτυπώματα και πιάσανε κάποιους Ρομά. Κλειδαμπαρώσαμε και φύγαμε».

Οι εισβολές ωστόσο στα διαμερίσματα συνεχίστηκαν.

Οι φωτογραφίες που παραχώρησε στο skai.gr τραβήχτηκαν χτες. «Κλέβουν ρεύμα, ενώ έξυσαν μέχρι και τους τοίχους και πήρανε τους χάλκινους σωλήνες. Σπάσανε και πήρανε όλες τις πόρτες», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Δυστυχώς, οι ιδιοκτήτες -παρότι εκκρεμεί η αποπληρωμή του δανείου για την αγορά των διαμερισμάτων- δεν μπορούν να τα εκμεταλλευτούν. Αυτό συμβαίνει γιατί από τότε που έκλεισε το ΤΕΙ, που λειτουργούσε εκεί κοντά, δεν υπήρχε ενδιαφέρον για να ενοικιαστούν. Επίσης, η τράπεζα άφησε εγκαταλελειμμένα τα διαμερίσματα που είχε κατασχέσει, με αποτέλεσμα μετά την εισβολή των Ρομά να έχουν αποθαρρυνθεί πλήρως πιθανοί αγοραστές ή ενοικιαστές, σημειώνει η ίδια γυναίκα.

Οι ιδιοκτήτες πάντως δηλώνουν αγανακτισμένοι και σκέφτονται να προβούν σε αγωγές.

