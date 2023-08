Βοιωτία: Nεκρός βοσκός από την πυρκαγιά στην περιοχή - Πήγε να σώσει τα ζώα του Ελλάδα 11:17, 21.08.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

0

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο ηλικιωμένος κτηνοτρόφος στο χωριό Χώστια λιποθύμησε και κατέληξε από τις αναθυμιάσεις - Νωρίτερα είχε σταλεί μήνυμα από το 112 για εκκένωση οικισμών