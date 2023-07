Φωτιά στη Ρόδο: Εκκενώνονται οι περιοχές Λαχανιά, Πλημμύρι, Γεννάδι - Νέα μηνύματα από το 112 - Δείτε βίντεο

Την εκκένωση της περιοχής Γεννάδι, του χωριού Λαχανιά και της τουριστικής περιοχής Πλημμύρι αποφάσισε για προληπτικούς λόγους το υπουργείο Κλιματικής Αλλαγής.

Ήδη οι κάτοικοι της περιοχής έχουν ειδοποιηθεί μέσω του 112 να αναχωρήσουν προςτη Λίνδο και το χωριό Απολακκιά αντίστοιχα.

⚠️ Attention 1️⃣1️⃣2️⃣ #Rhodes



🆘 If you are in Genadi, evacuate now to Lindos



🔥 Wildfire in the area



‼️ Follow instructions of Authorities



https://t.co/vWQI6uLeKA