

Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα επιχείρηση της Πυροσβεστικής για την κατάσβεση φωτιάς που ξέσπασε μεταξύ Πετραλώνων και Μαγγανιακού, στο Δήμο Μεσσήνης.

Με μήνυμα που εστάλη από το 112, καλούνται οι κάτοικοι να απομακρυνθούν από την περιοχή με κατεύθυνση προς Μελιγαλά.

Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής ενισχύθηκαν, καθώς τώρα επιχειρούν 92 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 28 οχήματα, εθελοντές, 6 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα.

Επιπλέον, συνδράμουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, η φωτιά δεν απειλεί άμεσα το χωριό προς το παρόν, αλλά η περιοχή είναι δύσβατη, κάτι που δυσχεραίνει τις επίγειες δυνάμεις. Για το λόγο αυτό ενισχύθηκαν τα εναέρια μέσα και δίνεται μάχη για να μην φτάσουν οι φλόγες στα σπίτια.

