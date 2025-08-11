Πνίγηκε στην Τροιζήνα 73χρονη Γαλλίδα

Μια 73χρονη αλλοδαπή, υπήκοος Γαλλίας, έχασε τη ζωή της στη θαλάσσια περιοχή της Αλυκής του Δήμου Πόρου.

Όπως αναφέρει το Λιμενικό Σώμα, η γυναίκα ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας του Γαλατά. Εκεί διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Την προανάκριση διενεργεί το Α' Λιμενικό Τμήμα των Μεθάνων, του Λιμεναρχείου Πόρου.

Η σορός πρόκειται να μεταφερθεί στο νεκροτομείο του Πειραιά, για τη διενέργεια νεκροψίας - νεκροτομής.

Πηγή: skai.gr

