Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής σε χωράφια στην Κερατέα.
Στο σημείο έσπευσαν 35 πυροσβέστες, 1 ομάδα πεζοπόρο και 10 οχήματα.
Πηγή: skai.gr
