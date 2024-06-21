Λογαριασμός
Φωτιά σε χωράφια στην Κερατέα

Έσπευσαν πυροσβεστικές δυνάμεις

Πυροσβεστική

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής σε χωράφια στην Κερατέα.

Στο σημείο έσπευσαν 35 πυροσβέστες, 1 ομάδα πεζοπόρο και 10 οχήματα.

