φωτιά σε μπαρ στο Παγκράτι

Έξι άτομα τραυματίστηκαν από φωτιά που εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 10.30 χθες το βράδυ, σε μπαρ στην οδό Σπύρου Μερκούρη στο Παγκράτι.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά, την οποία έσβησε το προσωπικό λίγο πριν φτάσει στο σημείο η Πυροσβεστική, προκλήθηκε από πυροτέχνημα που ήταν πάνω σε τούρτα γενεθλίων.
@daskalopoulougeor Ηταν ξεκαθαρα ατυχημα απο παμπας και δεντρο που υπηρχε στο ταβανι ! Ολοι ειναι καλα και τα παιδια που δουλευαν εκει βοηθησαν για να βγει εξω ο κοσμος ! Την επομενη φορα κανενα βεγγαλικο σε τουρτες παιδια παραλιγο να καουμε ζωντανοι , ποδοπατηθηκαμε για να βγουμε εξω ! #fwtia #pagkrati #fy #fyppp #foryou #bar #fyyyyyyyyyyyyyyyyyyy #fy ♬ πρωτότυπος ήχος - Daskalopoulou Georgia Elena
Όλα έγιναν όταν, ενώ ο σερβιτόρος κρατούσε στα χέρια του την τούρτα, πήρε φωτιά ο χριστουγεννιάτικος διάκοσμος ο οποίος βρισκόταν ακριβώς από πάνω του.
Από τούρτα εκδηλώθηκε η φωτιά στο μπαρ στο Παγκράτι. Έξι άτομα μεταφέρθηκαν στον Ευαγγελισμό για τις πρώτες βοήθειες. pic.twitter.com/jRVlZzmoo9— Dimitris Perros (@dimperros) November 24, 2024
Το περιστατικό ερευνά η αστυνομία.
