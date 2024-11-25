Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Έξι τραυματίες από φωτιά σε μπαρ στο Παγκράτι - Δείτε βίντεο

Η φωτιά πιθανότατα προκλήθηκε από βραχυκύκλωμα σε χριστουγεννιάτικα λαμπάκια.

φωτιά σε μπαρ στο Παγκράτι

Έξι άτομα τραυματίστηκαν από φωτιά που εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 10.30 χθες το βράδυ, σε μπαρ στην οδό Σπύρου Μερκούρη στο Παγκράτι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά,  την οποία έσβησε το προσωπικό λίγο πριν φτάσει στο σημείο η Πυροσβεστική, προκλήθηκε από πυροτέχνημα που ήταν πάνω σε τούρτα γενεθλίων.

@daskalopoulougeor Ηταν ξεκαθαρα ατυχημα απο παμπας και δεντρο που υπηρχε στο ταβανι ! Ολοι ειναι καλα και τα παιδια που δουλευαν εκει βοηθησαν για να βγει εξω ο κοσμος ! Την επομενη φορα κανενα βεγγαλικο σε τουρτες παιδια παραλιγο να καουμε ζωντανοι , ποδοπατηθηκαμε για να βγουμε εξω ! #fwtia #pagkrati #fy #fyppp #foryou #bar #fyyyyyyyyyyyyyyyyyyy #fy ♬ πρωτότυπος ήχος - Daskalopoulou Georgia Elena

Όλα έγιναν όταν, ενώ ο σερβιτόρος κρατούσε στα χέρια του την τούρτα, πήρε φωτιά ο χριστουγεννιάτικος διάκοσμος ο οποίος βρισκόταν ακριβώς από πάνω του.

Το περιστατικό ερευνά η αστυνομία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Παγκράτι Φωτιά μπαρ Πυροσβεστική
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark