φωτιά σε μπαρ στο Παγκράτι

Έξι άτομα τραυματίστηκαν από φωτιά που εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 10.30 χθες το βράδυ, σε μπαρ στην οδό Σπύρου Μερκούρη στο Παγκράτι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά, την οποία έσβησε το προσωπικό λίγο πριν φτάσει στο σημείο η Πυροσβεστική, προκλήθηκε από πυροτέχνημα που ήταν πάνω σε τούρτα γενεθλίων.

Όλα έγιναν όταν, ενώ ο σερβιτόρος κρατούσε στα χέρια του την τούρτα, πήρε φωτιά ο χριστουγεννιάτικος διάκοσμος ο οποίος βρισκόταν ακριβώς από πάνω του.

Από τούρτα εκδηλώθηκε η φωτιά στο μπαρ στο Παγκράτι. Έξι άτομα μεταφέρθηκαν στον Ευαγγελισμό για τις πρώτες βοήθειες. pic.twitter.com/jRVlZzmoo9 — Dimitris Perros (@dimperros) November 24, 2024

Το περιστατικό ερευνά η αστυνομία.

Πηγή: skai.gr

