Μία νεαρή γυναίκα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο νωρίτερα σήμερα Κυριακή, μετά από ατύχημα που έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια της 8ης Ανάβασης Ελασσόνας.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο του onlarissa.gr, ένα από τα αγωνιζόμενα οχήματα έχασε τον έλεγχο πάνω σε στροφή και έπεσε στα πλαϊνά προστατευτικά, ενώ δίπλα ήταν θεατές. Αποτέλεσμα ήταν να τραυματιστεί μία γυναίκα, σύμφωνα με το τοπικό μέσο.

Πηγή: skai.gr

