Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά σε διαμέρισμα στα Πατήσια - Απομακρύνθηκαν οι ένοικοι

Στο σημείο επιχειρούν 20 πυροσβέστες με 7 οχήματα και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα - Αποκαθίσταται η κυκλοφορία στην Πατησίων

UPDATE: 10:20
Πυροσβεστική

Φωτιά ξέσπασε σε υπόγειο διαμέρισμα πολυκατοικίας στη συμβολή των οδών 28ης Οκτωβρίου και Στεφάνου Βυζαντίου στα Πατήσια.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 9:12 και έχει τεθεί ήδη υπό μερικό έλεγχο, ενώ ένοικοι απομακρύνθηκαν με ασφάλεια μέσω του κλιμακοστασίου.

Στο σημείο επιχειρούν 20 πυροσβέστες με 7 οχήματα και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα.

Λόγω της φωτιάς, η Τροχαία είχε διακόψει νωρίτερα την κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Πατησίων, με την κυκλοφορία να αποκαθίσταται. 

