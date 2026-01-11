Φωτιά ξέσπασε σε υπόγειο διαμέρισμα πολυκατοικίας στη συμβολή των οδών 28ης Οκτωβρίου και Στεφάνου Βυζαντίου στα Πατήσια.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 9:12 και έχει τεθεί ήδη υπό μερικό έλεγχο, ενώ ένοικοι απομακρύνθηκαν με ασφάλεια μέσω του κλιμακοστασίου.

Στο σημείο επιχειρούν 20 πυροσβέστες με 7 οχήματα και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα.

Λόγω της φωτιάς, η Τροχαία είχε διακόψει νωρίτερα την κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Πατησίων, με την κυκλοφορία να αποκαθίσταται.

Πηγή: skai.gr

