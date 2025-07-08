Λογαριασμός
Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά σε δασική έκταση στην Πέτρα Πιερίας

Για την επιχείρηση της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 2ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα, 3 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα  

Πυροσβεστική

Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης σε δασική έκταση στην περιοχή Πέτρα Πιερίας.

Για την επιχείρηση της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 2ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα, 3 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

