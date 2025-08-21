Λογαριασμός
Φωτιά σε δασική έκταση στα Μιντζαίικα Αχαΐας - Κινητοποιήθηκαν 4 εναέρια μέσα

Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 22 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 6ης ΕΜΟΔΕ, 6 οχήματα, 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερα

Πυροσβεστική - ελικόπτερο

Φωτιά ξέσπασε το νωρίς το μεσημέρι της Πέμπτης σε δασική έκταση στα Μιντζαίικα Αχαΐας.

Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 22 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 6ης ΕΜΟΔΕ, 6 οχήματα, 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερα.

