Φωτιά στην Πεντέλη: Δεκάδες πυροσβέστες από Μακεδονία θα ενισχύσουν τις δυνάμεις στην Αττική Ελλάδα 11:03, 20.07.2022 facebook

twitter

linkedin

mail Close Share

Your browser does not support the audio element.

Δεν αποκλείεται να χρειαστεί να αναχωρήσουν άμεσα και άλλοι πυροσβέστες, τόσο από την Μακεδονία, όσο και από άλλες περιοχές.