Απόδραση κρατουμένου από τα δικαστήρια της Ευέλπιδων - Τα πρώτα πλάνα, με τους αστυνομικούς να τρέχουν

Πρόκειται για έναν 20χρονο Αιγύπτιο ο οποίος είχε συλληφθεί για άδεια διαμονής που δεν είχε  - Ο 20χρονος απέδρασσε κάτω από άγνωστες συνθήκες

ευελπιδων

Απόδραση αλλοδαπού κρατουμένου από την Ευέλπιδων σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα,  περίπου στις 2 και μισή το μεσημέρι. 

Πρόκειται για έναν 20χρονο Αιγύπτιο ο οποίος είχε συλληφθεί για άδεια διαμονής που δεν είχε και είχε μεταφερθεί στα δικαστήρια, προκειμένου να δικαστεί για την απέλασή του.

Ο 20χρονος κατάφερε και απέδρασσε κάτω από άγνωστες συνθήκες, οι οποίες ερευνώνται. 

Δείτε τα πρώτα πλάνα μετά την απόδραση, με τους αστυνομικούς να τρέχουν και να τον ψάχνουν.

