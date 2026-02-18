Απόδραση αλλοδαπού κρατουμένου από την Ευέλπιδων σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα, περίπου στις 2 και μισή το μεσημέρι.
Πρόκειται για έναν 20χρονο Αιγύπτιο ο οποίος είχε συλληφθεί για άδεια διαμονής που δεν είχε και είχε μεταφερθεί στα δικαστήρια, προκειμένου να δικαστεί για την απέλασή του.
Ο 20χρονος κατάφερε και απέδρασσε κάτω από άγνωστες συνθήκες, οι οποίες ερευνώνται.
Δείτε τα πρώτα πλάνα μετά την απόδραση, με τους αστυνομικούς να τρέχουν και να τον ψάχνουν.
Πηγή: skai.gr
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.