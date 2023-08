Ξεκινούν από αύριο οι δηλώσεις για τις αποζημιώσεις των επιχειρήσεων που επλήγησαν από τις πυρκαγιές στον Έβρο Ελλάδα 16:28, 27.08.2023 linkedin

Η υποβολή αιτήσεων θα διαρκέσει έως και την Τετάρτη 11 Οκτωβρίου 2023