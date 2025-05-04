Λογαριασμός
Πέρασαν 34 χρόνια από τότε που μπήκε η «Άνοιξη» στην Eurovision

Η ερμηνεία της Σοφίας Βόσσου έγραψε ιστορία αλλά το τραγούδι αδικήθηκε - Ο γοητευμένος παρουσιαστής και το χορευτικό του Μικρούτσικου στα πλήκτρα

Από τις πρώτες κιόλας νότες, καταλαβαίνεις ποιο τραγούδι είναι. Η «Άνοιξη», με την οποία η Σοφία Βόσσου εκπροσώπησε την Ελλάδα στην Eurovision το 1991, είναι ένα κλασσικό πλέον κομμάτι και κάθε φορά που το ακούς, σου φτιάχνει τη διάθεση. 

Η ερμηνεία της Σοφίας Βόσσου στο τραγούδι του Ανδρέα Μικρούτσικου έγραψε ιστορία αλλά το κομμάτι αδικήθηκε, λαμβάνοντας την 13η θέση. Στον  36ς Διαγωνισμός Τραγουδιού της Eurovision στην Ιταλία, νικήτρια  αναδείχθηκε η Σουηδία με την Καρόλα και το "Fangad Av En Stormvind".

Η εκπληκτική παρουσία όμως της Σοφίας Βόσσου και η απίστευτη ερμηνεία της, με ζωντανή ορχήστρα, είχαν ενθουσιάσει το κοινό και τους τηλεθεατές, ακόμα και ο παρουσιαστής της έστειλε γοητευμένος ένα φιλί, όταν την παρουσίασε. 

Αξέχαστος και ο Ανδρέας Μικρούτσικος στα πλήκτρα, με τις χαρακτηριστικές κινήσεις του… 

