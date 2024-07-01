Φωτιά σε όχημα στην Πέτρου Ράλλη - Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία

Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία μετά από εκδήλωση φωτιάς σε όχημα στη συμβολή των Λ.Πέτρου Ράλλη και Γεμέλου στη Νίκαια, που είχε προκαλέσει τις παρακάτω εκτροπές:

Λ.Πέτρου Ράλλη και Κύπρου τα οχήματα δεν κατέρχονται προς Αθήνα Καραολή Δημητρίου και Ιωνίας τα οχήματα δεν συνεχίζουν προς τη Λ.Πέτρου Ράλλη.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική ξεκίνησε από μοτοποδήλατο και επεκτάθηκε σε δύο αυτοκίνητα και στη συνέχεια σε ακατοίκητο σπίτι.

Πηγή: skai.gr

