Πάτρα: Υπό έλεγχο η φωτιά σε εργοστάσιο στη βιομηχανική περιοχή

Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης σε εργοστάσιο που λειτουργεί στη βιομηχανική περιοχή της Πάτρας

Στον χώρο του εργοστασίου συνεχίζουν να επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Συγκεκριμένα, στο σημείο έχουν σπεύσει 38 πυροσβέστες με εννέα οχήματα και ένα ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.

#Πυρκαγιά σε χώρο εργοστασίου, στην βιομηχανική περιοχή Πατρών. Κινητοποιήθηκαν 38 #πυροσβέστες με 9 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) May 6, 2026

