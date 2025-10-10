Με κεντρικό μήνυμα «από την ανοχή στην αλλαγή», πραγματοποιήθηκε στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών εκδήλωση ευαισθητοποίησης για τη βία και παρενόχληση στην εργασία, σε συνεργασία του ΕΒΕΑ με την Ανεξάρτητη Αρχή Επιθεώρησης Εργασίας.



Μεταξύ άλλων παρουσιάστηκε η ετήσια έκθεση του αυτοτελούς τμήματος για την παρακολούθηση της βίας και παρενόχλησης στην εργασία, μέσω της οποίας αναδεικνύεται η σημαντική αύξηση της ορατότητας και ο υπερδιπλασιασμός των καταγγελιών τα τελευταία δύο χρόνια, γεγονός που καταδεικνύει πως όλο και περισσότεροι εργαζόμενοι σπάνε τη σιωπή. Παράλληλα, αυξάνεται η αποκάλυψη περιστατικών οριζόντιου mobbing μεταξύ συναδέλφων, καθώς οι γυναίκες εξακολουθούν να αποτελούν την πιο ευάλωτη ομάδα.



Ήδη, στο οκτάμηνο του 2025, πραγματοποιήθηκαν πάνω από 1.000 σχετικοί έλεγχοι, με τους κλάδους της εστίασης, του εμπορίου και των καταλυμάτων να συγκεντρώνουν το υψηλότερο ποσοστό παραβάσεων. Αυξητική παρουσιάζεται η τάση και στην υποβολή επώνυμων καταγγελιών (ήδη 307 έναντι 318 το 2024), με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις εστίασης, καταλυμάτων και εμπορίου να συνεχίζουν να αποτελούν τη συντριπτική πλειοψηφία των καταγγελλόμενων.



«Στο ξεκίνημα της δικής μου εργασιακής πορείας ήταν σχεδόν συνηθισμένο ένας νέος υπάλληλος να υφίσταται κακομεταχείριση, αυτό που σήμερα θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως bullying. Προσβλητικές συμπεριφορές στον χώρο εργασίας περνούσαν απαρατήρητες από τους περισσότερους. Σήμερα, η κατάσταση έχει αλλάξει. Ευτυχώς, στο κομμάτι αυτό ζούμε σε έναν διαφορετικό κόσμο. Η ενσωμάτωση στη νομοθεσία σχετικών διατάξεων, για την καταπολέμηση της βίας και παρενόχλησης στην εργασία, ήταν ένα μεγάλο βήμα. Γιατί πλέον ο εργαζόμενος ξέρει πως, σε περίπτωση που υποστεί τέτοια συμπεριφορά, έχει κάπου να απευθυνθεί. Και προσωπικά με ευχαριστεί ότι οι συνάδελφοι στην Επιθεώρηση Εργασίας έχουν αγκαλιάσει την προσπάθεια αυτή, αφήνοντας έντονο το αποτύπωμά μας στην αγορά εργασίας και στην ελληνική κοινωνία», σημείωσε ο διοικητής της Επιθεώρησης Εργασίας, Γιώργος Τζιλιβάκης.



«Το 2021, η χώρα μας έκανε ένα αποφασιστικό βήμα. Ήταν από τις πρώτες που κύρωσε τη Σύμβαση 190 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας και με τις καινοτόμες διατάξεις του νόμου 4808 δημιουργήσαμε ένα σύγχρονο και ολοκληρωμένο πλαίσιο πρόληψης και αντιμετώπισης τέτοιων συμπεριφορών. Για πρώτη φορά θεσπίστηκε ρητή απαγόρευση του mobbing και εντάχθηκε η βία και η παρενόχληση στους ψυχοκοινωνικούς κινδύνους, που πρέπει να λαμβάνει υπόψη ο εργοδότης κατά την οργάνωση της εργασίας. Πέντε χρόνια μετά, μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι πρόκειται για μια ουσιαστική και βαθιά ανθρώπινη μεταρρύθμιση. Δώσαμε φωνή σε ανθρώπους που σιωπούσαν για χρόνια. Καταφέραμε να αυξήσουμε την ορατότητα του φαινομένου, όπως δείχνουν τα δεδομένα της Επιθεώρησης Εργασίας, αλλά και η μεγάλη απήχηση του προγράμματος ευαισθητοποίησης εργαζομένων σε θέματα καταπολέμησης των διακρίσεων στον χώρο εργασίας, το οποίο υλοποιήσαμε με την πολύτιμη στήριξη του ΕΒΕΑ και άλλων Επιμελητηρίων. Οι επιχειρήσεις από την πλευρά τους συνειδητοποιούν ότι το υγιές εργασιακό περιβάλλον δεν είναι πολυτέλεια, αλλά προϋπόθεση ανταγωνιστικότητας, βιωσιμότητας και εξέλιξης», είπε η υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Έλενα Ράπτη.



Ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ, Γιάννης Μπρατάκος, τόνισε την αναγκαιότητα για ρήξη με το παρελθόν της σιωπής, αναφέροντας: «Η βία και η παρενόχληση είναι φαινόμενα υπαρκτά, που πληγώνουν ανθρώπους – σωματικά, ψυχικά και ηθικά – και υπονομεύουν την αποτελεσματικότητα των επιχειρήσεων. Για χρόνια, καλύπτονταν από την κουλτούρα της σιωπής και της ανοχής. Σήμερα, έχουμε την υποχρέωση – αλλά και την ευκαιρία – να κάνουμε ένα βήμα μπροστά». Ο κ. Μπρατάκος επισήμανε ότι, πέρα από τον νόμο, «ζητούμενο είναι να υιοθετήσουμε όλοι το πνεύμα του». Υπογράμμισε τη δέσμευση του ΕΒΕΑ να στηρίξει τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις στην υιοθέτηση πολιτικών πρόληψης, λέγοντας ότι «η αλλαγή νοοτροπίας είναι μακρά διαδικασία, αλλά είναι ο μόνος δρόμος για να εξασφαλίσουμε εργασιακούς χώρους που σέβονται την αξιοπρέπεια. Η καταπολέμηση της βίας είναι υπόθεση αρχής και προϋπόθεση για ένα υγιές πρότυπο επιχειρείν, βασισμένο στην ηθική και υπεύθυνη διακυβέρνηση».



Συζητήθηκε ο ρόλος των επιχειρήσεων ως φορέων αλλαγής στην αντιμετώπιση του φαινομένου και η αύξηση της ορατότητας υπό το νομικό πρίσμα, από εκλεκτούς καλεσμένους του ακαδημαϊκού, νομικού και εργασιακού χώρου, οι οποίοι έστειλαν το μήνυμα ότι η ορατότητα, η συνεργασία των φορέων και η ενεργή στάση όλων αποτελούν τον μόνο δρόμο για ένα ασφαλές και αξιοπρεπές εργασιακό περιβάλλον.

