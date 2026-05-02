Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα Σάββατο 2 Μαΐου

Σήμερα, Παρασκευή 1η Μαΐου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026 τιμάται η μνήμη της Ανακομιδής των Ιερών Λειψάνων του Αγίου Αθανασίου, του Αγίου Έσπερου μάρτυρος και της Οσίας Ματρώνης εκ Ρωσίας, των μαρτύρων Εσπέρου και Ζωής και των τέκνων αυτών Κυριακού και Θεοδούλου, του οσίου Ιορδάνου του θαυματουργού, του Σάββα επισκόπου Δαφνουσίας, του Αθανασίου του Πατελλαρίου πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, του Αθανασίου του εκ Ρωσίας και του Βασιλείου του δια Χριστόν σαλού.

Συγκεκριμένα, σήμερα έχουν γιορτή οι:

Αθανάσιος, Θανάσης, Νάσος, Σάκης, Θάνος, Θανάσος

Σούλης, Αθανασία, Νάσια, Νάνσυ, Θανασούλα, Σούλα

Νάσα, Σούλη

Έσπερος, Εσπέρα, Εσπερία

Αυγερινός, Αυγέρης, Αυγίτης, Αυγέρας, Αυγέρου

Ματρώνα, Ματρόνα

